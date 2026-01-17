Haberler

Şişli'de bariyere çarpan motosikletin sürücüsü öldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şişli'de seyir halindeyken hafif ticari araca çarpan motosiklet sürücüsü, bariyere çarparak hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, müdahale etmekte başarılı olamayarak sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Şişli'de, seyir halindeyken önce hafif ticari araca, ardından bariyere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

D-100 kara yolu Okmeydanı mevkisi Edirne istikametinde seyreden S.B. idaresindeki 34 NYK 765 plakalı motosiklet, S.K'nın kullandığı hafif ticari araca yan tarafından çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrularak bariyere çarpan motosikletin sürücüsü yere düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, kara yolunda önlem aldı.

Sağlık görevlilerinin müdahale ettiği S.B'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaza nedeniyle kara yolunda oluşan trafik yoğunluğu, motosikletin kaldırılmasıyla normale döndü.

Kaynak: AA / Ali Cevahir Aktürk - Güncel
Trump, Grönland planını desteklemeyen 8 Avrupa ülkesine yüzde 10 gümrük vergisi getirdi

Trump, Grönland planına karşı çıkan 8 ülkeye ticaret savaşı açtı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Müge Boz, 20 yıldır mücadele ettiği hastalığını açıkladı

Ünlü isimden yıllar sonra gelen itiraf: 20 yıldır mücadele ediyorum
Malum jetin içinde çekilmiş! İşte Rabia Karaca'nın telefonundan çıkan video

İşte İmamoğlu'na ait olduğu konuşulan jette çekilen video
Afrika Uluslar Kupası'nda üçüncü belli oldu

Üçüncülük maçına çıktılar! İşte sonuç
Kamçatka'da buzul çağını aratmayan görüntüler! Kar kalınlığı 4. kata kadar çıktı

Ülke adeta buzul çağını yaşıyor! Kar kalınlığı 4. kata kadar çıktı
Müge Boz, 20 yıldır mücadele ettiği hastalığını açıkladı

Ünlü isimden yıllar sonra gelen itiraf: 20 yıldır mücadele ediyorum
Kadın cezaevi görevlisi erkek mahkûmla ilişkiye girerken kameraya yakalandı

Kadın cezaevi görevlisi erkek mahkûmla ilişkiye girerken kameraya yakalandı
İlkay Gündoğan'dan takım arkadaşlarına sert uyarı

Takım arkadaşlarına sert uyarı