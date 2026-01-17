Şişli'de bariyere çarpan motosikletin sürücüsü öldü
Şişli'de seyir halindeyken hafif ticari araca çarpan motosiklet sürücüsü, bariyere çarparak hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, müdahale etmekte başarılı olamayarak sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.
Şişli'de, seyir halindeyken önce hafif ticari araca, ardından bariyere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
D-100 kara yolu Okmeydanı mevkisi Edirne istikametinde seyreden S.B. idaresindeki 34 NYK 765 plakalı motosiklet, S.K'nın kullandığı hafif ticari araca yan tarafından çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrularak bariyere çarpan motosikletin sürücüsü yere düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri, kara yolunda önlem aldı.
Sağlık görevlilerinin müdahale ettiği S.B'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Kaza nedeniyle kara yolunda oluşan trafik yoğunluğu, motosikletin kaldırılmasıyla normale döndü.