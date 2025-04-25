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Şişli'de Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

Şişli'de Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti
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Şişli'de meydana gelen motosiklet kazasında 21 yaşındaki Samet Söztutan, iki araca ve kaldırıma çarparak hayatını kaybetti. Olay sonrası sağlık ekipleri müdahalede bulundu, ancak genç sürücü kurtarılamadı.

Şişli'de tünelde iki araca ve kaldırıma çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Bomonti-Dolmabahçe Tüneli Beşiktaş yönünde ilerleyen 21 yaşındaki Samet Söztutan'ın kullandığı motosiklet, 2 araca ve kaldırıma çarptı.

İhbar üzerine, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan ve sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Söztutan, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca - Güncel
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