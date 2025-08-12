Şişli'de Metroda Kadınların Görüntülerini Çeken Şüpheli Gözaltına Alındı

İstanbul Şişli'de metroda kadınların görüntülerini kaydettiği iddia edilen D.K. (54) adlı şüpheli, polisin yaptığı operasyonla gözaltına alındı. Kadınlara hakarette bulunduğu belirtilen şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Şişli'de, metroda cep telefonu kamerasıyla kadınların görüntülerini çektiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fulya Mahallesi'nde yaşanan cinsel taciz olayıyla ilgili inceleme başlattı.

Yapılan araştırmada, metroda bir şüphelinin, E.T.E. (37), G.G. (44) ve Ö.K.O. (30) adlı kadınların görüntülerini cep telefonuyla kaydettiği, kayıtları silmesi istendiğinde kadınlara hakarette bulunup telefonunu kırarak metrodan indiği belirlendi.

Kimlik bilgileri tespit edilen şüpheli D.K. (54) polis ekiplerince yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / İlyas Kaçar - Güncel
