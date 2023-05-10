Şişli'de MESAM'ın bulunduğu kata mermi isabet etti

Şişli'de, Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliğinin (MESAM) bulunduğu iş hanının 6. katına mermi isabet etti.

Alınan bilgiye göre, Sıracevizler Caddesi Esen Sokak'taki bir iş hanının 6. katında faaliyet gösteren MESAM'a sabah saatlerinde gelen çalışanlar, camın isabet eden bir mermi dolayısıyla kırıldığını görünce durumu polise bildirdi.

Olay yerinde inceleme yapan polisin, yorgun bir merminin cama isabet etmiş olabileceği ihtimali üzerinde durduğu öğrenildi.

MESAM Başkanı Recep Ergül, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, polisin olayla ilgili soruşturma yürüttüğünü belirterek, "Yapılacak inceleme sonucu kurumumuz, personelimiz veya yönetimimiz hedef alınmış ve bu maksatla yapıldığı tespit edilirse, her türlü hukuki hakkımızı sonuna kadar kullanacağız." ifadelerini kullandı.