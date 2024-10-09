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Şişli'de Manavda Taciz Olayı: Şüpheli Yakalandı

Şişli'de Manavda Taciz Olayı: Şüpheli Yakalandı
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Şişli'de manavda bir kadını taciz eden şüpheli, polis tarafından yakalandı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Şüpheli, tutuklandı.

ŞİŞLİ'de manavın girişinde kadını taciz ettiği öne sürülen şüpheli polisten kaçarken bir iş yerine sığındı. İş yeri sahibi polisi yönlendirerek şüpheliyi yakalattı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 4 Eylül Çarşamba günü saat 14.15 sıralarında Şişli Gülbahar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre öğle saatlerinde R.B. (28) isimli kişi, manava giren Zeynep C.'yi (28) taciz etti. Tacizin ardından kadın polis ekiplerine ihbarda bulundu. Kısa sürede gelen Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı motosikletli polis ekibini gören R.B. kaçmaya başladı. Cadde üzerinde başlayan kovalamacada şüpheli, saklanmak için bir işyerine girdi.

Ancak işyerinin girişinde oturan çalışan, koşmaya devam eden polis memurlarını "bu tarafta" diye uyararak içeriye yönlendirdi. Kaçacak yer bulamayan şüpheli, polisin "yere yat" uyarısı üzerine yere yattı. Şüphelinin önce üst aramasını yapan polis ardından onu kelepçeleyerek götürdü. Taciz edildiğini öne süren Zeynep C. şikayetçi oldu.

TUTUKLANDI

Emniyette ifadesi alınarak adli işlemleri yapılan R.B., sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece "taciz" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Film sahnelerini aratmayan o anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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