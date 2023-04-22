Şişli'de lüks otomobil alev alev yandı

ŞİŞLİ'de seyir halinde bulunan lüks otomobil alev alev yandı. Otomobilde bulunanlar yara almadan kurtulurken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, saat 02.00 sıralarında Harbiye Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde bulunan ve içerisinde 4 kişinin olduğu 34 UA 7550 plakalı lüks otomobil, henüz bilinmeyen nedenle alev alarak yanmaya başladı. Otomobildekiler araçtan inerek durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Bu sırada alevler otomobili tamamen sardı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.