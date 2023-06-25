Şişli'de LGBT Onur Yürüyüşü'nde 2 kişi gözaltına alındı

Şişli'de LGBT Onur haftası kapsamında düzenlenen yürüyüşte biri avukat olmak üzere iki kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar emniyete götürüldü. 21'inci Onur Yürüyüşü kapsamında Nişantaşı Mıstık parkta buluşan LGBT'li bir grup basın açıklaması yaptı. Grup, basın açıklamasının ardından sloganlar eşliğinde Şakayık Sokak'ta yürüyüş yaptı. Grup olaysız bir şekilde dağılırken, polis ekipleri sokakta bulunan 4 kişinin yanına geldi. Gazeteci oldukları öğrenilen iki kişi serbest bırakılırken, Avukat olduğu öğrenilen D.Ö. ile dansçı olduğu öğrenilen S.B. gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.