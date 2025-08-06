Şişli'de Kozmetik Dükkanında Yangın: 3 Kişi Dumandan Etkilendi

Mehmet Kaan KURT/İSTANBUL, -ŞİŞLİ'de kozmetik ürünleri satılan bir dükkanda çıkan yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında 3 kişi dumandan etkilendi.

Yangın saat 16.40 sıralarında Gülbahar Mahallesi Muhtar Sokak'ta bulunan bir kozmetik dükkanında çıktı. Henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan yangını görenler, durumu ihbar ederek dükkanı boşalttı. İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, sağlık ekiplerinin kontrollerinde dumandan etkilendikleri anlaşılan 3 kişiye ambulansta müdahale edildi. Yangın, itfaiyenin çalışmaları ile kısa sürede söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.