Şişli'de Komşusunu Silahla Vurarak Öldürdü

Şişli'de eşini taciz ettiği iddiasıyla bir kişi komşusunu sokak ortasında silahla vurarak öldürdü. Saldırgan, polis ekipleri tarafından yakalanırken silahlı saldırıda yoldan geçen bir kişi de ayağından vurularak yaralandı.

Olay, Feriköy Mahallesinde Salı günü saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Mehmet S. kendisine hakaret ettiği iddiasıyla komşusu Münir Karaşlar ile tartışmaya başladı. Kavgaya dönüşen tartışma çevredekilerin araya girmesiyle sona erdi. Mehmet S. kavgadan sonra komşusu Münir Karaşlar'ı takip etmeye başladı. Salı günü akşam saatlerinde komşusu Münir Karaşlar ile evlerinin sokağında karşılaşan Mehmet S. yanında bulunan silahla Karaşlar'a ateş etmeye başladı. Münir Karaşlar, kaçmaya çalışsa da göğsünden iki kurşunla vurularak yere yığıldı. Saldırganın silahından çıkan kurşunlardan biri de o sırada yoldan geçen bir kişinin ayağına isabet etti.