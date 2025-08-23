Şişli'de Kız Kardeşine Kötü Davrandığı İddiasıyla Enişteyi Öldüren Zanlı Tutuklandı

Şişli'de kız kardeşine kötü davrandığı iddiasıyla eniştesini öldüren zanlı ile babası "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

İnönü Mahallesi Harbiye Çayırı Sokak'ta dün akşam saatlerinde Sevgi Ç. (35), eşi Ejder Ç. (34) ile tartıştıktan sonra babasının evine gitti.

Eşini tekrar eve dönmesi için ikna etmeye giden Ejder Ç, aracıyla sokağa girdiği sırada kayınbiraderi Suat S. tarafından silahla vuruldu. Yakınları tarafından hastaneye götürülen Ejder Ç. hayatını kaybetti.

Silahıyla gözaltına alınan Suat S'nin çeşitli suçlardan 25 kaydı bulunduğu anlaşıldı.

Şüpheli Suat S. emniyetteki ifadesinde, eniştesinin ablasına kötü davrandığını öne sürdü.

Polis, çalışmaların devamında Suat S. ile birlikte hareket ettiği belirlenen babası B.S'yi de gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye götürüldü.

Savcılıkta ifade veren şüpheliler, "kasten öldürme" suçundan tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, şüphelilerin üzerlerine atılı suçtan tutuklanmalarına karar verdi.

Öte yandan, olay anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Kayıtta, Ejder Ç'nin aracıyla sokağa giriş yaptığı, daha sonra şüphelinin yanına gelerek saldırıyı gerçekleştirdiği ve elindeki silahla kaçtığı görülüyor.

Sokakta esnaflık yapan Furya Malik, sipariş götürmeye gidip döndüğünde sokağın polis tarafından çevrildiğini gördüğünü söyledi.

Yaşanan olay nedeniyle endişelendiklerini ifade eden Malik, araç içindeki bir kişinin silahla yaralandığını, daha sonra bu kişinin hastanede öldüğünü duyduklarını ifade etti.