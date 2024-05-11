Şişli'de Kız Arkadaşıyla Yürüyen Kişi Silahlı Saldırıya Uğradı

Şişli'de bir kişi, yolda kız arkadaşıyla yürüdüğü sırada uğradığı silahlı saldırıcı sonucu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Kuştepe Çiğdem Sokağı'nda kız arkadaşıyla yürüyen S.G'ye arkasından yaklaşan bir kişi silahla ateş etti. S.G. bacağından yaralanırken saldırgan koşarak olay yerinden uzaklaştı.

Yaralı, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken polis ekipleri olaya ilişkin çalışma başlattı.

Saldırının S.G'nin kısa süre önce tartıştığı S.A. tarafından gerçekleştirildiğini belirleyen ekiplerin, şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışması sürüyor.

Bu arada, silahlı saldırı anı çevredeki bir binanın güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, kız arkadaşıyla yürüyen S.G'ye arkasından yaklaşan bir kişinin ateş açıp kaçması, kadının da kaçan şüpheliyi yakalamak için koşması yer alıyor.