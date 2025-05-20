Şişli'de Kız Arkadaşıyla Sorun Yaşayan Şahıs Sokağa Ateş Açtı

Şişli'de Kız Arkadaşıyla Sorun Yaşayan Şahıs Sokağa Ateş Açtı
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Şişli'de, kız arkadaşıyla yaşadığı sorun nedeniyle sokağa çıkarak çevreye rastgele ateş açan bir şahıs, özel harekat polisleri tarafından gözaltına alındı. Olayda çıkan silah sesleri nedeniyle çevre sakinleri panik yaşadı.

ŞİŞLİ'de, iddiaya göre kız arkadaşı ile yaşadığı sorunun ardından sokağa gelerek çevreye rastgele ateş açan kişi polisi harekete geçirdi. Şüpheli, özel harekat polisinin yaptığı çalışmanın ardından gözaltına alınırken, silah sesleri ve yaşanan panik cep telefonu görüntülerine yansıdı.

Olay, saat 23.30 sıralarında 19 Mayıs Mahallesi Aslanyurt Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre, kız arkadaşı ile sorun yaşayan kişi, kız arkadaşının evinin önünde havaya 13 el ateş açtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.

SOKAKTA SİLAH SESLERİ YANKILANDI

Olay yerine gelen ekipler, şüpheliyi ikna etmek için uzun süre çabaladı. Şüphelinin çevreye ateş etmesi üzerine adrese özel harekat polisleri sevk edildi. Silah sesleri üzerine çevre sakinleri de panik yaşadı. O anlar cep telefonu görüntülerine yansıdı. Şüpheli, özel harekat polislerinin müdahalesinden sonra yakalanarak gözaltına alındı. Elinden hafif şekilde yaralandığı belirlenen şüpheli, orada bulunan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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