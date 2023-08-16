Şişli'de Kırmızı Işık İhlallerine Drone Denetimi

Şişli'de sivil trafik polisleri kırmızı ışık ihlallerinin önlenmesi için drone ile denetim yaptı. İhlal yapan sürücülere toplam 12 bin 47 lira ceza kesildi.

ŞİŞLİ'de sivil trafik polisleri kırmızı ışık ihlallerinin önlenmesine yönelik denetim yaptı. Yapılan ihlaller drone ile görüntülenirken, kırmızı ışıkta geçtiği tespit edilen sürücülere toplam 12 bin 47 lira ceza yazıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı Sivil Trafik ekipleri, Piyalepaşa Bulvarı Kasımpaşa istikametindeki trafik ışıklarında denetim yaptı. Kırmızı ışık ihlallerinin önlenmesine yönelik yapılan denetimde, ihlal yapan sürücüler drone ile tespit edildi. İhlalin ardından denetim noktasında durdurulan sürücülere, polis uyarılarda bulunup ceza yazdı. Kırmızı ışıkta geçtiği için 951 lira ceza yazılan yolcu minibüsü şoförü "Kırmızı ışığın farkında değildim" dedi. Bazı sürücüler ceza yazılmaması için ışıkta geçmediğini söylese de drone görüntüsü ile yapılan tespit neticesinde ceza yazılmasından kurtulamadı. Denetimler sırasında ihlal yapan sürücülere toplam 12 bin 47 lira ceza yazıldı.