Üye Girişi
Haberler

Şişli'de Kayıp Kız Çocuğunun Cesedi Bulundu, Zanlı Adliyeye Sevk Edildi

Şişli'de Kayıp Kız Çocuğunun Cesedi Bulundu, Zanlı Adliyeye Sevk Edildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şişli'de kaybolduktan iki gün sonra mezarlıkta cesedi bulunan 6 yaşındaki kız çocuğunun öldürülmesiyle ilgili şüpheli yakalandı ve adliyeye sevk edildi. Kız çocuğunun cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Şişli'de iki gündür kayıp olarak aranırken mezarlıkta cesedi bulunan kız çocuğunu öldürdüğü iddiasıyla yakalanan zanlı adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Feriköy Mahallesi'nde 31 Ekim'den beri haber alınamayan, ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu 6 yaşındaki Ş.E.H'nin bulunması için çalışma yürüttü.

Bölgedeki kamera kayıtlarını inceleyen ekiplerce, Feriköy Mezarlığı'nda kız çocuğunun cansız bedenine ulaşıldı.

Ş.E.H'nin cesedinin bulunduğu bölgede detaylı inceleme yapan ekipler, çocuğu öldürdüğü iddiası edilen şüpheliyi yakaladı.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan zanlı adliyeye sevk edildi.

Öte yandan kız çocuğunun cesedi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Çocuğun yakınları, cenazeyi almak için Adli Tıp Kurumuna geldi.

Kaynak: AA / Emrah Gökmen - Güncel
Küçük Şirin'i öldüren caninin ifadesi kan dondurdu: Canımı sıktı, boğazını sıktım

Küçük Şirin'i öldüren caninin ifadesi ortaya çıktı

 9 aylık bebeği istismar eden baba, cezaevinde canına kıydı

Tutuklanan baba, cezaevinde intihar etti

 Fatih Erbakan asgari ücret için kapıyı çok yüksekten açtı

İşverenin hoşuna gitmeyecek! Asgari ücret için kapıyı çok yüksekten açtı
Esenyurt'a neden gitmedi? Mansur Yavaş'tan eleştirilere yanıt

Esenyurt'a neden gitmedi, Özer'in tutuklanması hakkında ne düşünüyor?
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SİVASSPOR- RİZESPOR MAÇI CANLI İZLE! Sivasspor-Rizespor maçı HD, şifresiz, kesintisiz izleme linki var mı? Muslera Galatasaray'dan ayrılıyor mu? 9 aylık bebeği istismar eden babaya ne oldu? Beşiktaş muhtemel 11'ler! Beşiktaş- Kasımpaşa maçı muhtemel 11'ler belli oldu mu? Ümit Gündeş kimdir? Ümit Gündeş kaç yaşında, nereli? Ümit Gündeş'in hayatı ve kariyeri! BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 2 Kasım Cumartesi günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? 2 KASIM TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? Mehmet Akdağ kimdir? MasterChef Mehmet Akdağ kimdir? 4 Kasım 2024 Günlük Burç Yorumları! Koç, Balık, Kova, Oğlak burcu yorumu! 4 Kasım AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Manisa elektrik kesintisi! 2-3 Kasım Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 2-3 Kasım Esenyurt, Sarıyer, Beyoğlu elektrik kesintisi ne zaman gelecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.