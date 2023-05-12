Şişli'de kayınpederini öldüren damada müebbet hapis cezası verildi

İstanbul Şişli'de amcası olan kayınpederini pompalı tüfekle öldüren damat müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Ersin Sertçelik, maktulün ailesi ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada, cumhuriyet savcısının bir önceki celse verdiği mütalaaya karşı görüşü sorulan müştekiler, sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.

Müşteki avukatı Kamuran Çıvgın ise mütalaaya katıldıklarını belirterek, sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Sanık Ersin Sertçelik ise savunmasında, "Bu işte tasarlama yok, yalan beyanda bulunuyorlar. Çok pişmanım önceki savunmalarımı tekrar ediyorum." dedi.

Ersin Sertçelik'in avukatı Rıdvan Baybars de müvekkilinin öldürme eylemini tasarlamadığını savunarak, haksız tahrik indirimi uygulanmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Sertçelik'in kasten öldürmek suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Mahir Sertçelik "maktul", eşi Elmas Sertçelik ile kızı Meral Sertçelik ise "müşteki" olarak yer almıştı.

İddianamede, maktulle sanık arasında olaydan önce yaşanan tehdit ve hakaret içerikli olaylar nedeniyle Ersin Sertçelik ile kardeşi Gökhan Sertçelik hakkında, "silahla tehdit" ve "hakaret" suçlarından açılan davanın 23 Haziran'da İstanbul 14. Asliye Ceza Mahkemesinde görüldüğü aktarılmıştı.

Olay öncesinde maktul ile sanık aralarında husumet bulunması ve eşiyle boşanma aşamasında olan sanığın bunun sebebi olarak gördüğü kayınpederini son duruşmadaki olaylar sonrası öldürmeyi tasarladığı ifade edilmişti.

İddianamede, sanık Ersin Sertçelik'in "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istenmişti.