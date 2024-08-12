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Şişli'de kavga sokağa taştı, cip sürücüsü bir kişiyi ağır yaraladı

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İstanbul Şişli'de bir mekanda çıkan kavga sokağa taşındı. Cip sürücüsü kavga ettiği grubun üzerine sürerek bir kişiyi ağır yaraladı. Olay anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Oğuzhan CİN/ İSTANBUL, ŞİŞLİ'de bir mekanda iki grup arasında çıkan kavga sokağa taştı. Sürücü kullandığı cipi kavga ettiği grubun üzerine sürdü. 1 kişinin ağır yaralandığı olay anı, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Olay, saat 04.30 sıralarında Harbiye Mahallesi'ndeki bir gece kulübünde yaşandı. İddiaya göre mekanda henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında kavga çıktı. Büyüyen kavga sokakta da devam etti. Aracına binen şüpheli, kavga ettiği grubun üzerine cip sürdü. Sürücü, olay yerinden kaçmaya çalıştığı sırada, o anda yol kenarında bulunan 1 kişiye hızla çarptı. Çarpmanın etkisiyle yol kenarındaki adam yere düşerek ağır yaralandı.

Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlatırken cip sürücüsünün aracı, kavga ettiği grubun üzerine sürdüğü anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Cep Telefonu İstanbul Kavga Şişli Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

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