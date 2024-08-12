Şişli'de kavga sokağa taştı, cip sürücüsü bir kişiyi ağır yaraladı

Oğuzhan CİN/ İSTANBUL, ŞİŞLİ'de bir mekanda iki grup arasında çıkan kavga sokağa taştı. Sürücü kullandığı cipi kavga ettiği grubun üzerine sürdü. 1 kişinin ağır yaralandığı olay anı, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Olay, saat 04.30 sıralarında Harbiye Mahallesi'ndeki bir gece kulübünde yaşandı. İddiaya göre mekanda henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında kavga çıktı. Büyüyen kavga sokakta da devam etti. Aracına binen şüpheli, kavga ettiği grubun üzerine cip sürdü. Sürücü, olay yerinden kaçmaya çalıştığı sırada, o anda yol kenarında bulunan 1 kişiye hızla çarptı. Çarpmanın etkisiyle yol kenarındaki adam yere düşerek ağır yaralandı.

Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlatırken cip sürücüsünün aracı, kavga ettiği grubun üzerine sürdüğü anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.