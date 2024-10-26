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Şişli'de Kargo Aracının Kazası Şans Eseri Yaralanma Olmadı

Şişli'de Kargo Aracının Kazası Şans Eseri Yaralanma Olmadı
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Şişli'de teslimata giden bir kargo aracı merdivenlerden kayarak bir motosiklete ve apartmana çarptı. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, binada hasar meydana geldi.

ŞİŞLİ'de teslimata giden sürücünün indiği kargo aracı, kayarak önce bir motosiklete ardından da apartmana çarptı. Kazada, şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Kaza, dün saat 17.30 sıralarında Gülbahar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre akşamüstü kargo dağıtımı yapan sürücü, aracı çıkmaz sokağa park etti. Sürücü araçtan inip kargoyu teslim etmek için binaya girdiği sırada minibüs merdivenlerden kaymaya başladı. Minibüs önce park halindeki bir motosikleti altına aldı ardından bir apartmanın korkuluklarını kırdı. Minibüs binaya çarparak durabildi.

MERDİVENLERDEN UÇUP BİNAYA ÇARPTI

İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, binada hasar meydana geldi. Kargo aracı ise vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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