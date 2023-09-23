Şişli'de Kamyonetten Silah ve Malzeme Çalan Şahıs Yakalandı

Şişli'de park halindeki bir kamyonetten 2 adet silah, ses teknik malzemeleri ve inşaat malzemelerini çalan şahıs yakalandı. Şahsın hırsızlık yapma anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken, 39 adet suç kaydı bulunan şahıs sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Şişli'de park halindeki bir kamyonetten 2 adet silah, ses teknik malzemeleri ve inşaat malzemelerini çalan şahıs yakalandı. Şahsın hırsızlık yapma anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken, 39 adet suç kaydı bulunan şahıs sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Şişli'de, 18 Eylül 2023 günü N. H. isimli şahıs aracından ruhsatlı 2 adet silah, ses teknik malzemeleri ve inşaat malzemelerinin çalındığını bildirdi. İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği görevlileri çalışma başlattı. Ekiplerin yaptığı çalışmalar neticesinde şüpheli 39 adet suç kaydı bulunan Erdinç B. (31) Şişli'de yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Erdinç B., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Hırsızlık anı kamerada

Şahsın hırsızlık yapma anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde bir süre aracın çevresinde dolaşan şüpheli daha sonra kamyonetin arka kapının camını zorlayarak açtığı ve içerde bulunan 2 tabanca ve elektronik cihazları bir poşete koyup hiç bir şey olmamış gibi oradan uzaklaştığı görülüyor. - İSTANBUL