Şişli'de kafe baskını kamerada: 2 ağır yaralı

Şişli'de bir hafta önce darbedilen bir kişi, kendisini dövenlerin bulunduğu kafeyi arkadaşlarıyla bastı. Kafedekilerin silahla karşılık vermesi üzerine çıkan kavgada, iki kişi ağır yaralandı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.