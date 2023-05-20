Şişli'de Kafe Baskını Kamerada: 2 Ağır Yaralı

Şişli'de bir hafta önce darbedilen bir kişi, kendisini dövenlerin bulunduğu kafeyi arkadaşlarıyla bastı. Kafedekilerin silahla karşılık vermesi üzerine çıkan kavgada, iki kişi ağır yaralandı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

ŞİŞLİ'de bir hafta önce darbedilen bir kişi, kendisini dövenlerin bulunduğu kafeyi arkadaşlarıyla bastı. Kafedekilerin silahla karşılık vermesi üzerine çıkan kavgada, iki kişi ağır yaralandı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz perşembe günü saat 23.00 sıralarında Şişli Cumhuriyet mahallesinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, T.M. ve A.C.P. arasında 10 gün önce kavga çıktı. Kavgada darbedilen A. C. P., 6 arkadaşıyla T.M.'nin bulunduğu kafeyi bastı. T.M. ve beraberindekiler silahla karşılık verdi. Kafe bir anda savaş alanına dönerken içeridekiler büyük panik yaşadı.

A.C. P. (31) ve A.B. (36) çeşitli yerlerinden vurularak ağır yaralandı. Polis yaptığı çalışmalar sonucu T.M. ve G.Ç.'yi saklandıkları lüks rezidansta yakaladı. Yapılan aramalarda pompalı tüfek ve 2 adet Glock tabanca ele geçirildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.