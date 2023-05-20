Şişli'de Kafe Baskını Kamerada: 2 Ağır Yaralı

Şişli'de bir hafta önce darbedilen bir kişi, kendisini dövenlerin bulunduğu kafeyi arkadaşlarıyla bastı. Kafedekilerin silahla karşılık vermesi üzerine çıkan kavgada, iki kişi ağır yaralandı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

ŞİŞLİ'de bir hafta önce darbedilen bir kişi, kendisini dövenlerin bulunduğu kafeyi arkadaşlarıyla bastı. Kafedekilerin silahla karşılık vermesi üzerine çıkan kavgada, iki kişi ağır yaralandı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz perşembe günü saat 23.00 sıralarında Şişli Cumhuriyet mahallesinde meydana geldi.

A.C. P. (31) ve A.B. (36) çeşitli yerlerinden vurularak ağır yaralandı. Polis yaptığı çalışmalar sonucu T.M. ve G.Ç.'yi saklandıkları lüks rezidansta yakaladı. Yapılan aramalarda pompalı tüfek ve 2 adet Glock tabanca ele geçirildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.