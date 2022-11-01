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ŞİŞLİ'DE "KADIN KAÇIRMA" CİNAYETİNİN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

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ŞİŞLİ'de Muhammet Tekin'in kaçırdığı öne sürülen kadınla ilerlerken yolu kesilerek öldürülmesine ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktıŞişli, Gülbahar Mahallesi, Galataderesi Caddesi'nde dün gece saat 22.

ŞİŞLİ'de Muhammet Tekin'in kaçırdığı öne sürülen kadınla ilerlerken yolu kesilerek öldürülmesine ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Şişli, Gülbahar Mahallesi, Galataderesi Caddesi'nde dün gece saat 22.00 sıralarında meydana gelen olayda 34 EYR 630 plakalı otomobilin önünü kesen 3 kişi, sürücü Muhammet Tekin'i öldürdü. Saldırganlar araçtaki kadını da kendi otomobillerine bindirerek uzaklaştı. Olayı araştıran Şişli Asayiş Büro Amirliği ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Muhammet Tekin'i kaçırdığı öne sürülen B.K. adlı kadının kocası ve akrabaları tarafından öldürüldüğü tespit edildi. Adresi tespit edilen ekipler, olayı gerçekleştiren eşi Emrullah K. ile 2 akrabasını gözaltına aldı. Şüpheliler sorgulanmak üzere Cinayet Büro Amirliğine getirilirken, polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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