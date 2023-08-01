Şişli'de Kaçak Göçmen ve Narkotik Denetimi

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kuştepe ve Gülbahar Mahallelerinde kaçak göçmen ve narkotik suçlarıyla mücadele amacıyla denetimler gerçekleştirdi. Denetimlerde 2 dolandırıcılık şüphelisi gözaltına alınırken, 7 kaçak göçmen polis merkezine götürüldü.

ŞİŞLİ'de, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinden 181 personelin katılımıyla denetim yapıldı. Ekipler tarafından kurulan noktalarda araçlar aranırken ve vatandaşlara da Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü polis ekipleri, dün 16.00 ve 21.00 saatleri arasında, Kuştepe ve Gülbahar Mahallelerinde kaçak göçmen ve narkotik suçlarıyla mücadeleye yönelik denetimler yaptı. Uygulamaya göçmen kaçakçılığıyla mücadele, narkotik, önleyici hizmetler, trafik, çevik kuvvet ve Şişli Zabıta ekipleri olmak üzere toplam 181 personel katıldı.

Denetimlerde, toplam 950 kişiye Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapılırken, 307 araç ve 180 motosiklet durduruldu.

Denetimler sonrasında, dolandırıcılık suçundan aranan iki kişi gözaltına alındı. Öte yandan durdurulan araçlarda 1 ehliyetsiz sürücü ile 1 sigortasız motosiklete para cezası uygulandı.

Kaçak göçmenlere yönelik yapılan uygulamalarda ise 7 kişi işlem yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.