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Şişli'de izinsiz gösteri düzenleyen gruba polis müdahalesi

AA - Emrah Gökmen - Güncel
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Şişli'de izinsiz gösteri düzenleyen gruba polis müdahalesi

Şişli'de izinsiz gösteri düzenleyerek yürümek isteyen gruba müdahale eden polis ekipleri, bazı kişileri gözaltına aldı.

Şişli'de izinsiz gösteri düzenleyerek yürümek isteyen gruba müdahale eden polis ekipleri, bazı kişileri gözaltına aldı.

Kağıthane Adliye Meydanı'nda "Hasta Tutsaklara Özgürlük" sloganıyla izinsiz basın açıklaması yapmak isteyen grubun önünü kesen polis, eylemcilerin yürümelerine izin vermedi.

Uyarılara rağmen eylemlerini sürdürmek isteyen gruba müdahale eden polis, bazı kişileri gözaltına aldı.

Gruptakilerin gözaltına alınmasına tepki gösteren HDP milletvekilleri Musa Piroğlu ile Dilşat Canbaz Kaya'nın da aralarında olduğu 5 kişi ise "Hasta tutsaklar serbest bırakılsın" yazılı yelek giyip Çağlayan Adliyesinden Halaskargazi Caddesi'ne megafonla slogan atarak yürümeye çalıştı.

Trafik akışının olduğu yerde yürüyen grubu durduran polis ekipleri, eylemcileri araç trafiğini aksatmamaları için uyardı.

Uyarılara rağmen yürümekte ısrar eden eylemci gruptaki tekerlekli sandalyeli milletvekili Musa Piroğlu, kendisini yol kenarına almaya çalışan polis memurunun boynundan çekerek mukavemette bulundu.

Tartışmaların ardından yolu trafiğe açan gruptakiler, yaptıkları basın açıklamasının ardından dağıldı.

AA / Emrah Gökmen - Güncel

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