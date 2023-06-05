Şişli'de işkence iddiası davasında 4 polise ceza verildi

İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz yargılanan polisler Hakan A., Onur Ü. ve Muhammet O. Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Şikayetçi Ezgi Sevgi Can ile tarafların avukatları da duruşmada hazır bulunurken; sanık polis Yunus B. ve bilirkişi Zafer K. ise duruşmaya katılmadı.

"EN ÜST SINIRDAN CEZA VERİLSİN"

Duruşmada söz verilen Ezgi Sevgi Can, "Yargılamanın başından beri sunduğumuz deliller ağabeyim Onur'a karşı örgütlü bir şekilde ölüme sürükleyen resmi evrakta sahtecilik kötü muamele işkence ve intihara sürükleme suçlarını ortaya koydu. Mahkemenizin görmezden gelemeyeceği şekilde somutlaştı. Polis ve amirlerin kendi çıkarları doğrultusunda işledikleri suçlar nedeniyle annemi ve babamı kaybettim. Benim yaşadığım kaybın büyüklüğü de ortada. Savcılık mütalaasıyla sabit olan evrakta sahtecilik ve bozma hususunu dikkate almanızı rica ediyorum. Sanıkların bu eylemlerinin sonuçları bir ailenin tek tek yok edilmesine sebep oldu. En üst sınırdan ceza vermenizi talep ediyorum" dedi. Sanıkların birçok celsede yalan beyan verdiklerini de söyleyen Can, cezada indirime gidilmemesini, işkence ve intihara sürüklemeyle ilgili suç duyurusunda bulunulmasını istedi. Can'ın avukatı Mehmet Ümit Erdem ise mütalaaya katıldıklarını ancak eksiklikleri olduğunu düşündüklerini belirterek sanıkların suçu bir arada işlediklerini, alt sınırdan uzaklaşılmasını, iyi hal indiriminin uygulanmamasını talep etti.

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"İŞKENCE İDDİALARIYLA İLGİLİ TEMYİZE GİDECEĞİZ"

Avukat Mehmet Ümit Erdem ise, yargılamada tek suçtan ceza verilmesinin ve iyi hal indirimi yapılmamasının önemli olduğunu vurguladı.