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Şişli'de İki Saat Arayla İki Trafik Kazası

Şişli'de İki Saat Arayla İki Trafik Kazası
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Şişli'de aynı sokakta 2 saat arayla meydana gelen iki trafik kazası güvenlik kameralarına yansıdı. Mahalle sakinleri, sık kaza yaşanan sokakta önlem alınmasını talep ediyor.

ŞİŞLİ'de aynı sokakta 2 saat arayla trafik kazası meydana geldi. İlk kazada ara sokaktan çıkan motosiklet bir taksiye çarparken, 2 saat sonra meydana gelen ikinci kazada ise, taksi otomobille çarpıştı. Her iki kaza da güvenlik kameralarına yansıdı. Sokakta sürekli kaza olduğunu söyleyen mahalle sakinleri önlem alınmasını istedi.

İlk kaza, 21 Eylül Cumartesi gece saatlerinde Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki taksi dört yola kontrolsüz şekilde çıktı. Bu sırada ara sokaktan süratli gelen motosiklet taksiye çarptı. Motosiklet sürücüsünün yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

AYNI YERDE 2 SAAT SONRA YİNE KAZA

Aynı sokakta 2 saat sonra başka bir kaza daha meydana geldi. İkinci kazada ise, dört yola kontrolsüz çıkan taksi yolda ilerleyen başka bir otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği taksi, binaya çarparak durabildi. Kazada takside bulunan yolcu hafif yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, polis kazalarla ilgili inceleme başlattı.

'YAYALARI DA DÜŞÜNMELERİNİ İSTİYORUZ'

Sokakta sık sık trafik kazası yaşandığını belirten mahalle sakini İkram Şentürk "Arkamda gördüğünüz dört yolda sürekli kaza oluyor. Dört yol olduğu için, araçlar da hızla geldiği için birbirlerini görmüyorlar. Buraya bir tümsek yapılırsa çok iyi olur. Hem yayalar için hem de araçlar için çok sağlıklı olur. Biz yayaları da düşünmelerini istiyoruz" dedi.

'ÖNLEM ALINMALI'

Sokağa kasis yapılmasını isteyen Veysel Karakullukçu ise, "Burada devamlı kaza oluyor. Hatta geçen hafta taksi oraya girdi. Motor kazası oldu. Buraya bir önlem alınabilir. Biz bunu devamlı konuşuyoruz, söylüyoruz. Buraya ya bir tümsek veya köşe başına bir ayna konulabilir insanlar görsün diye. Bazen küçük çaplı kaza bazen de büyük kaza oluyor. Bir önlem alınmasını isteriz. Burası aynı zamanda okul yolu. Servisler geliyor gidiyor. Çocuklar servisten iniyor. Onun için de bir önlem alınmasını bekliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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