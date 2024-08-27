Şişli'de İETT otobüsüyle otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Şişli'de Barbaros Bulvarı'nda meydana gelen trafik kazasında İETT otobüsüyle otomobil çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Şişli'de otomobille İETT otobüsünün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Barbaros Bulvarı Beşiktaş istikametinde seyreden 34 HO 2389 plakalı İETT otobüsüyle aynı yönde seyreden 34 DOD 200 plakalı otomobil çarpıştı.
Kaza sonucu otomobildeki 3 kişi yaralandı.
İlk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu. ???????