Üye Girişi
Haberler

Şişli'de İETT otobüsüyle otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şişli'de Barbaros Bulvarı'nda meydana gelen trafik kazasında İETT otobüsüyle otomobil çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Şişli'de otomobille İETT otobüsünün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Barbaros Bulvarı Beşiktaş istikametinde seyreden 34 HO 2389 plakalı İETT otobüsüyle aynı yönde seyreden 34 DOD 200 plakalı otomobil çarpıştı.

Kaza sonucu otomobildeki 3 kişi yaralandı.

İlk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu. ???????

Kaynak: AA / Güncel

İstanbul trafik Şişli İETT İstanbul Trafik Kazaları Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Gülbin Tosun kovuldu mu? Gülbin Tosun NOW TV'de neden yok? Gülbin Tosun kimdir? Gülbin Tosun kaç yaşında, nereli? TRT TABİİ CANLI İZLE (UEFA Şampiyonlar Ligi) TABİİ Galatasaray- Young Boys maçı saat kaçta? Roblox ne zaman açılacak? 27 Ağustos Salı Roblox açılır mı? Roblox neden engellendi? Roblox ile ilgili son gelişmeler... GALATASARAY- YOUNG BOYS MAÇI İZLE! Galatasaray- Young Boys maçı HD, şifresiz izleme linki var mı? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 27 Ağustos Salı günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? 27 AĞUSTOS TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? Oğuzhan Özyakup kimdir? Oğuzhan Özyakup kaç yaşında, nereli? Oğuzhan Özyakup'un hayatı ve kariyeri... Oğuzhan Özyakup futbolu neden bıraktı? Oğuzhan Özyakup kimdir? 27-28 Ağustos Konya elektrik kesintisi! Seydişehir, Karapınar, Karatay elektrik kesintisi! MEDAŞ elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 27-28 Ağustos Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Manavgat, Kaş, Alanya elektrik kesintisi! Elektrikler ne zaman gelecek? 27-28 Ağustos Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Oğuzeli, Yavuzeli, Nizip elektrik kesintisi listesi 27-28 Ağustos Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Akhisar, Salihli, Soma elektrik kesintisi 27-28 Ağustos İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bornova, Gaziemir, Ödemiş elektrik kesintisi! İzmir planlı elektrik kesintileri 27-28 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! Beyoğlu, Eyüpsultan, Beylikdüzü elektrik kesintisi! Planlı güncel kesintiler listesi 27-28 Ağustos Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Çukurova, Ceyhan, Kozan elektrik kesintisi! Adana'da planlı elektrik kesintileri! 27-28 Ağustos Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Etimesgut, Keçiören, Çankaya elektrik kesintisi ve planlı elektrik kesintileri! E ile başlayan kelimeler! 4, 5, 6 harfli E ile başlayan Türkçe ve İngilizce kelimeler Oliviera Panathinaikos'a mı gidiyor? Yeni Şampiyonlar Ligi formatı nasıl olacak? 2024 Şampiyonlar Ligi yeni format nedir?
title