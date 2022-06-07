ŞİŞLİ'DE İBB ÇALIŞMASINDA KANALİZASYON BORUSU HASAR GÖRDÜ DAİREYİ ATIK SU BASTI - Haberler

Olay, Eskişehir Mahallesi Akağalar Caddesi'nde, dün saat 09.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, İBB ekiplerinin birkaç gündür yaptığı yol bakım ve alt yapı çalışmaları sırasında hasar gören kanalizasyon borusundan akan atık su, bir binanın bodrum katındaki daireyi bastı. Tuvaletten taşarak evin içine dolmaya başlayan atık suyu fark eden Fas uyruklu Safaa Bayad, bakıcılığını yaptığı 2 çocuğu yanına alarak kendini dışarı attı. Bayad'ın dışarı çıkmasından birkaç dakika sonra evin içi tamamen doldu. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) çalışanları, haber verilmesinin ardından hasar gören boruyu tamir ederken, yüksekliği yaklaşık 1 metreyi bulan suyun tahliye edilmesiyle ilgili herhangi bir çalışma yapılmadı.

BELKİ DE 100 DEFA ARADIM KİMSE GELMEDİ

TÜM EŞYAM GİTTİ

Artan kiralar yüzünden 5 ay önce yanına taşındığı arkadaşının çocuklarına bakıcılık yaptığını ifade eden Bayad, "Eşyalarımın hepsi yeniydi; yatak, dolap, buzdolabı, kanepeler yeniydi. Hepsi gitti. Şimdi buradan çıkıp ev tutsam hem komisyon hem depozito hem de kira vereceğim. Ev kiraları en az 4-5 bin lira. Mecburen komşularda ya da arkadaşlarımdan birinin yanında kalacağım" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel