Şişli'de Hızla Gerçekleşen Skuter Hırsızlığı

Şişli'de bir kişi, merdivene kilitlenmiş bir skuteri 15 saniyede çalarak kaçtı. Olay, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

ŞİŞLİ'de bir kişi merdivene kilitlenmiş skuterin zincirini demir kesme makasıyla kesti; ardından da skuteri çalıp kaçtı. 15 saniyede gerçekleşen hırsızlık çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Nişantaşı'nda bir sokakta sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kullandıkları çek çek arabayla sokağa gelen 2 kişi, önce çevreyi kontrol etti. Sonra skuterin bağlı olduğu apartmanın girişine gelen şüphelilerden 1 kişi eline demir kesme makası aldı. Diğer şüpheli araçta hazır beklerken diğeri demir kesme makasıyla skuterin zincirini saniyeler içinde kesti.Çaldıkları skuteri araca yükleyip ardından da üstünü araçtaki halıyla örten şüpheliler hızla olay yerinden kaçtı. O anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

