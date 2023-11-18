Şişli'de Hırsızlık Yapan Şüpheli Başakşehir'de Yakalandı

Şişli'de 12 ayrı adreste hırsızlık yapan şüpheli, Başakşehir'de gerçekleştirilen uygulama sırasında dövmesinden tanınarak gözaltına alındı. Şüphelinin hırsızlık anları ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Şişli'de 12 ayrı adreste hırsızlık yapan şüpheliyi dövmesi ele verdi

İSTANBUL - Şişli'de 12 ayrı adreste hırsızlık yapan şüpheli, Başakşehir'de gerçekleştirilen uygulama sırasında dövmesinden tanınarak gözaltına alındı. Şüphelinin hırsızlık anları ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Şişli'de 12 ayrı adreste farklı tarihlerde hırsızlık suçu işlenmesine ilişkin polis ekipleri çalışma başlattı. Çalışmalarda ikamet adresleri ve çevresindeki güvenlik kameraları detaylıca incelendi. Şahsın, hırsızlık için binaların içerisine girdikten sonra çatıdan balkon kısmını kullanarak adreslere girdiği belirlendi. Şahsın girdiği adreslerden, dizüstü bilgisayar, cep telefonu, 2 bin 400 Euro, 410 Dolar ve ziynet eşyaları çaldığı tespit edildi. Kimlik bilgilerine ulaşılan E.D. isimli şahıs, 12 Kasım günü Başakşehir'de gerçekleştirilen uygulama sırasında polis ekiplerince dövmesinden tanınarak gözaltına alındı. Konu ile ilgili yakalanan şahıs "evden hırsızlık" suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.