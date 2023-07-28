Şişli'de Hırsızlar Evden Kediyle Birlikte Çaldı

Şişli'de hırsızlık amacıyla apartman dairesine giren 3 kişi, ev sahibi ile arkadaşı uyurken cep telefonu, laptop ve bir miktar para ile birlikte evin kedisini çaldı. Hırsızların apartmana girişleri ve kediyle birlikte ayrıldıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Fulya Mahallesi'nde 23 Temmuz Pazar günü saat 06.30 sıralarında meydana gelen olayda, ev sahibi Merve Zeyni ile arkadaşı odalarında uyuduğu sırada, yüzlerini cerrahi maskeyle gizlemiş 3 kişi hırsızlık amacıyla dairelerine girdi. Odaları dolaşan hırsızlar, Zeyni ile arkadaşına ait 2 laptop, 2 cep telefonu, takılar ve içinde döviz cinsinden paranın da bulunduğu toplam 12 bin lirayı çaldı. Gözüne kestirdikleri eşya ve paraları çalan hırsızlar, evden çıkarken Merve Zeyni'nin 3 yaşındaki İran cinsi 'Mar' adlı kedisini de yanlarında götürdü.

KAPIYI AÇIK GÖRÜNCE HIRSIZLIĞI ANLADI

KEDİM VE HER ŞEYİMİZLE BİRLİKTE DIŞARI ÇIKTILAR

EVİMDEN ÇOCUĞUMU ÇALDILAR

Hırsızların apartmana girişleri ve kediyi de yanlarına alarak ayrılmaları güvenlik kamerasına da yansıdı.