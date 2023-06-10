Şişli'de hemşireyi rehin alan sanığın cezası artırıldı

Özel tıp merkezinde eski sevgilisinin kız kardeşi olan hemşire Hayrünnisa Can'ı rehin alan ve kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 16 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılan sanık Ramazan Keleş'in cezası Yargıtay tarafından bozuldu. İlk yargılamada 10 yıl hapis cezasına çarptırılan Keleş, bozma sonrasında 13 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

ŞİŞLİ'de 2,5 yıl önce özel tıp merkezinde eski sevgilisinin kız kardeşi olan hemşire Hayrünnisa Can'ı "Bu ve ablası ölecek" diyerek boğazına bıçak dayayarak rehin alan ve daha sonra polisin müdahalesiyle yakalanarak üç suçtan toplam 16 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılan sanık Ramazan Keleş hakkında Yargıtay, "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan verilen cezanın artırılması için kararı bozdu. İlk yargılamada 10 yıl hapis cezasına veren mahkeme, bozma sonrasında sanık Keleş'i 13 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Şişli Abide-i Hürriyet Caddesi'ndeki özel tıp merkezinde 30 Aralık 2020'de saat 15.30 sıralarında Ramazan Keleş eski sevgilisinin kız kardeşi hemşire Hayrünnisa Can'ı görevi başındayken bıçakla rehin aldı. Ramazan Keleş'in bir anlık dalgınlığından yararlanan polis, saldırganı etkisiz hale getirerek gözaltına aldı. Bıçakla yaralanan Hayrünnisa Can hastanede tedavi altına alınırken; yakalanan Ramazan Keleş 31 Aralık'ta tutuklandı. Sanık Ramazan Keleş'in, hemşire Hayrünnisa Can'ı rehin aldığı anlar, güvenlik kameralarına da yansıdı. İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan sanık Ramazan Keleş 30 Eylül 2021'de "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 10 yıl hapis, "Hakaret" 2 bin 500 TL adli para cezasına, "Tehdit" suçundan da 10 ay hapis cezasına ve "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan da 6 yıl hapis cezası olmak üzere toplam 16 yıl 10 ay hapis ve 2 bin 500 TL adli para cezasına çarptırdı. Yargıtay, "öldürmeye teşebbüs" suçu yönünden eksik ceza verildiğinden kararı bozdu.

YENİDEN YARGILANDI

"TASARLAMA YOK"

PİŞMANLIK GÖSTERMEDİĞİ KANAATİYLE İNDİRİM UYGULANMADI

Mahkeme heyeti kararında, sanık Ramazan Keleş'in "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan meydana gelen zarar ve tehlikenin ağırlığını dikkate alarak 13 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Tutukluluk halinin devamına hükmedilen sanığın samimi pişmanlığı bulunmadığına kanaat getiren mahkeme, indirim uygulamadı.