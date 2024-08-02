Şişli'de Hafif Ticari Araç ile Motosiklet Çarpıştı: Bir Kişi Yaralandı
Piyalepaşa Bulvarı'nda meydana gelen trafik kazasında, hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı ve motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralı hastaneye kaldırıldı. Polis incelemelerinin ardından motosiklet çekiciyle kaldırıldı.
Şişli'de hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.
Piyalepaşa Bulvarı'nda Murat E'nin kullandığı 34 EIM 778 plakalı hafif ticari araç ile Hakan G. yönetimindeki 34 CDH 164 plakalı motosiklet çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü.
Polisin incelemelerini tamamlaması sonrası motosiklet çekiciyle yoldan kaldırıldı.