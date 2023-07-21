Şişli'de Gecekondu Yangını Paniğe Neden Oldu

ŞİŞLİ'de bir gecekonduda çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangında ölü ya da yaralı bulunmazken gecekondu kullanılamaz hale geldi. Yangın, saat 04.00 sıralarında Halide Edip Adıvar Mahallesi Kutlubey Sokakta bulunan bir gecekonduda henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Alevleri fark eden mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Alev alev yanan gecekondu, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Bir kişinin yaşadığı söylenilen gecekondunun, yangın sırasında boş olduğu öğrenildi. Paniğe neden olan yangın, mahalle sakinlerini de sokağa dökerken gecekondu kullanılamaz hale geldi. Polis yangınla ilgili inceleme başlattı. Yangın çıktığı sırada uyuduğunu söyleyen mahalle sakinlerinden Adnan Başbeyaz 'Yatağımızda uyuyorduk. Sesi duyduk, sese doğru koştuk mahalleli olarak. Mahallemiz yanıyor şurada yangın var, yaşayanlar var hepimiz bir aileyiz burada. Sese koştuk bizde seferber olduk. İtfaiye geldi burada sağ olsun müdahale ediyor. Yangın kontrol altında.' dedi.

ŞİŞLİ'de bir gecekonduda çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangında ölü ya da yaralı bulunmazken gecekondu kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 04.00 sıralarında Halide Edip Adıvar Mahallesi Kutlubey Sokakta bulunan bir gecekonduda henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Alevleri fark eden mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Alev alev yanan gecekondu, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Bir kişinin yaşadığı söylenilen gecekondunun, yangın sırasında boş olduğu öğrenildi. Paniğe neden olan yangın, mahalle sakinlerini de sokağa dökerken gecekondu kullanılamaz hale geldi. Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.

Yangın çıktığı sırada uyuduğunu söyleyen mahalle sakinlerinden Adnan Başbeyaz "Yatağımızda uyuyorduk. Sesi duyduk, sese doğru koştuk mahalleli olarak. Mahallemiz yanıyor şurada yangın var, yaşayanlar var hepimiz bir aileyiz burada. Sese koştuk bizde seferber olduk. İtfaiye geldi burada sağ olsun müdahale ediyor. Yangın kontrol altında." dedi.