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Şişli'de evinde ölü bulunan mühendisin 2 arkadaşı gözaltına alındı

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Şişli'de yaşayan mühendis Fatih Aksin'in evinde ölü bulunması üzerine, Aksin'in iki arkadaşı gözaltına alındı. Arkadaşlarının ifadelerine göre, Aksin dışarda darbedilmiş olarak eve gelmişti.

Şişli'de evinde ölü bulunan mühendisin 2 arkadaşı gözaltına alındı.

İddiaya göre, Teşvikiye Mahallesi Prof.Dr. Orhan Ersek Sokak'ta bir apartman dairesinde yalnız yaşayan mühendis Fatih Aksin (49), darbedildiğini belirterek, telefonla iki arkadaşını arayıp yardım istedi.

Eve gelen iki arkadaşı, Aksin'in yerde hareketsiz yattığını görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Aksin'in hayatını kaybettiğini belirledi.

İncelemelerin ardından Aksin'in cesedi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Aksin'in ölümüyle ilgili iki arkadaşı gözaltına alınarak işlemleri için polis merkezine götürüldü.

Şüphelilerin emniyetteki ifadelerinde, Aksin'in dışarda darbedilmiş olarak eve geldiğini, arkadaşlarının başında darp ve kan izleri gördüklerini söyledikleri öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

Teşvikiye Fatih Şişli Polisiye 3.Sayfa Güncel Haberler

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