ŞİŞLİ'DE EVDE ZORLA TUTULAN KADINI ÖZEL HAREKET KURTARDI - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ŞİŞLİ'DE EVDE ZORLA TUTULAN KADINI ÖZEL HAREKET KURTARDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
ŞİŞLİ'DE EVDE ZORLA TUTULAN KADINI ÖZEL HAREKET KURTARDI

ŞİŞLİ'de, bir kadının iki erkek tarafından bir evde zorla tutulduğu yönünde ihbar alan özel harekat polisleri, düzenledikleri operasyonla kadını kurtardı.

ŞİŞLİ'de, bir kadının iki erkek tarafından bir evde zorla tutulduğu yönünde ihbar alan özel harekat polisleri, düzenledikleri operasyonla kadını kurtardı.

Olay, Fulya Mahallesi Pehlivan Sokak'ta saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; söz konusu sokaktaki vatandaşlar, yabancı uyruklu olduğu öğrenilen bir kadının yabancı uyruklu 2 erkek tarafından bir evde, 2 gündür zorla tutulduğu yönünde ihbarda bulundu.  İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.  Polis, adreste verilen dairenin kapısını çaldı. Kapının açılmaması üzerine özel hareket polislerine haber verildi. Kadını zorla tuttukları iddia edilen yabancı uyruklu iki kişi, özel hareket polislerini gördüklerinde kapıyı açarak teslim oldu. Kurtarılan kadın ile gözaltına alınan 2 erkek, ifadeleri alınmak üzere Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne götürüldü.

- İstanbul

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Şişli Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title