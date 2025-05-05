Şişli'de Eski Eşi Tarafından Öldürülen Bahar Aksu'nun Cenazesi Alındı

ŞİŞLİ'de eski eşi tarafından öldürülen Bahar Aksu'nun cenazesi, yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Aksu'nun Edirne'de defnedileceği öğrenildi.

Bugün Şişli'de işe gittiği sırada eski eşi Rüstem Elibol ve 3 arkadaşı tarafından kaçırılmaya çalışılan Bahar Aksu, bağırarak direnince eski eşi tarafaından öldürüldü. Kaçmaya çalışan şüpheliler polis tarafından yakalanırken, Aksu'nun cenazesi Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Burada yapılan işlemlerin tamamlanmasının ardından, Aksu'nun ailesi cenazeyi teslim aldı. Aksu'nun cenazesi defnedilmek üzere Edirne'ye götürüleceği öğrenildi.