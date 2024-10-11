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Şişli'de Eşini Vuran Kişi Kaçtı

Şişli'de Eşini Vuran Kişi Kaçtı
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Şişli'de Yılmaz U., eşi Gülcan U. ile tartıştıktan sonra silahla saldırarak eşini öldürdü ve olay yerinden kaçtı. Polis, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

ŞİŞLİ'de eşi ile tartışan Yılmaz U., tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından eşi Gülcan U.'yu silahla öldürüp kaçtı. Polis kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 12.00 sıralarında Kuştepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Yılmaz U. ve eşi Gülcan U. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Yılmaz U., eşini silahla vurarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri sokakta güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri Gülcan U.'yu ambulansla hastaneye kaldırdı. Gülcan U. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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