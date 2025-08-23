Şişli'de Eniştesini Öldüren Zanlı Yakalandı

Şişli'de kız kardeşine kötü davrandığı iddiasıyla eniştesini vuran zanlı Suat S. yakalandı. Olayda Ejder Ç. hayatını kaybederken, zanlının çeşitli suçlardan sabıkası olduğu öğrenildi.

Şişli'de kız kardeşine kötü davrandığı iddiasıyla eniştesini öldüren zanlı yakalandı.

İnönü Mahallesi Harbiye Çayırı Sokak'ta dün akşam saatlerinde Sevgi Ç. (35), eşi Ejder Ç. (34) ile tartıştıktan sonra babasının evine gitti.

Eşini tekrar eve dönmesi için ikna etmeye giden Ejder Ç, aracıyla sokağa girdiği sırada kayınbiraderi Suat S. tarafından silahla yaralandı.

Yakınları tarafından hastaneye götürülen Ejder Ç. hayatını kaybetti.

Gözaltına alınan Suat S'nin çeşitli suçlardan 25 kaydı bulunduğu ortaya çıktı.

Şüpheli Suat S. emniyetteki ifadesinde, ölen eniştesinin ablasına kötü davrandığını öne sürdü.

Öte yandan, olay anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Kayıtta, Ejder Ç'nin aracıyla sokağa giriş yaptığı, daha sonra şüphelinin yanına gelerek saldırıyı gerçekleştirdiği ve elindeki silahla kaçtığı görülüyor.

Sokakta esnaflık yapan Furya Malik, sipariş götürmeye gidip döndüğünde sokağın polis tarafından çevrildiğini gördüğünü söyledi.

Yaşanan olay nedeniyle endişelendiklerini ifade eden Malik, araç içindeki bir kişinin silahla yaralandığını, daha sonra bu kişinin hastanede öldüğünü duyduklarını aktardı.

Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca - Güncel
