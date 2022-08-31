ŞİŞLİ'DE EMNİYET KEMERİ TAKMAYAN TAKSİCİLERE CEZA

ŞİŞLİ'de yapılan denetimde emniyet kemeri takmayan taksi şoförlerine 196'şar lira ceza kesildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri, taksilere yönelik 'Kısa mesafe', 'Yolcu seçmesi' ve 'Taksimetre açmaması' ile ilgili olarak denetim gerçekleştirdi. Denetimler kapsamında Mecidiyeköy'de taksiler tek tek durduruldu. Taksi şoförlerinin ehliyet, ruhsat ve belediye belgeleri kontrol edildi. Emniyet kemeri takmayan ve evraklarında eksik olan şoförlere ceza kesildi.

Emniyet kemeri takmadığı için ceza kesilen taksi şoförü "Emniyet kemerinden 196 lira ceza yedim. Yolcu indireceğim için takmadım. Sinyal ötüyor diye kemeri arkadan bağladım. İn bin yaptığımız için emniyet kemeri takmıyorum. Kolayıma geliyor" dedi.