Şişli'de Eczane Çalışanını Silahla Vuran Sanığın Yargılanması Başladı

Şişli'de tartıştığı eczane çalışanı Gökhan Baran'ı silahla vurarak öldürdüğü ileri sürülen Kadir Keleş'in "kasten öldürme" suçundan yargılanmasına başlandı. İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Kadir Keleş ve taraf avukatları ile maktulün babası müşteki Ömer Baran katıldı.

Şişli'de tartıştığı eczane çalışanı Gökhan Baran'ı silahla vurarak öldürdüğü ileri sürülen Kadir Keleş'in "kasten öldürme" suçundan yargılanmasına başlandı.

İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Kadir Keleş ve taraf avukatları ile maktulün babası müşteki Ömer Baran katıldı.

Savunma yapan sanık Kadir Keleş, pişmanlık yaşadığını ve konuşacak durumda olmadığını belirterek, olayda kullandığı silahı 5-6 yıl önce parkta gezerken bulduğunu öne sürdü.

Keleş, akıl sağlığıyla ilgili bir tedavi görmediğini ve akli dengesinin yerinde olduğunu ifade etti.

Maktulün babası Ömer Baran, oğlunun hastanede vefat ettiğini öğrendiğini belirterek, sanıktan şikayetçi olup davaya katılma talebinde bulundu.

Ömer Baran'ın avukatı Seda Baydere, sanığın soruşturma aşamasında on cümlelik savunma yaptığını, şimdiki ifadesinin de mahkemeyi oyalamaya yönelik olduğunu söyledi.

Duruşmada dinlenilen tanık Gözde Hüner, maktul Gökhan Baran'la aynı eczanede çalıştığını belirterek, olay günü Baran'ın eczanenin önünde bulunduğu sırada dışarıdan sesler yükselmeye başladığını anlattı.

Kavga çıktığını ve maktul Baran'ı eczanenin içine çağırdığını dile getiren Hüner, "Gökhan'ı aldığımda sanık ayakta duramaz gibi yalpaladı. Ben de sanığı iterek 'Hadi abi evine git.' dedim. O sırada müşteri geldi. Müşteriyle ilgilenirken sanığın içeri girdiğini gördüm. Sanık eczanenin ortasında silah çıkardı. İki el silah sesi duydum. Ben sanıkla maktulün arasının bozuk olduğunu biliyordum ama sebebini bilmiyordum." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, bir sonraki celse savunmasını hazırlaması için sanığa süre vererek, duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, maktul Gökhan Baran'ın sanık Kadir Keleş'e yönelik aşağılayıcı konuşmaları nedeniyle aralarında husumet oluştuğu belirtiliyor.

Sanık Keleş'in beyanına göre, 4 Nisan'da Şişli'de, aralarında sözlü münakaşa geçmesinin ardından evine giderek ruhsatsız tabancasını aldığı ve Nişantaşı Hüsrev Gerede Caddesi'ndeki eczaneye geldiği anlatılan iddianamede, sanığın burada maktule iki el ateş ettiği kaydediliyor.

İddianamede, sanık Kadir Keleş'in "kasten öldürme" suçundan müebbet hapsi talep ediliyor.