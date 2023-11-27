Şişli'de Eczane Çalışanını Öldüren Sanığa 18 Yıl Hapis Cezası

Şişli'de tartıştığı eczane çalışanı Gökhan Baran'ı silahla öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan Kadir Keleş, "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 18 yıl hapisle cezalandırıldı.

İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Kadir Keleş ve taraf avukatları ile maktulün babası müşteki Ömer Baran katıldı.

Duruşmada savunma yapan sanık Kadir Keleş, Nişantaşı'nın nezih yerlerinden birinde 18 yıldır sorun yaşamadan yaşadığını, maktulün kendisine rahatsızlık vermesi nedeniyle olayın meydana geldiğini savundu.

Sanığın avukatı Mervenur Batur ise, maktulün müvekkilinin kapıcı olmasına ve erkeklik gururuna yönelik incitici sözler söylediğini öne sürerek, olay yerini ve anını gösteren kamera kayıtlarının da olayda tasarlama olmadığını ortaya koyduğunu söyledi.

Sanık Keleş'in öldürme kastıyla hareket etmediğini belirten avukat Batur, haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasını istedi.

Son sözü sorulan sanık, "Pişmanım, hakkaniyetinize sığınıyorum." dedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Keleş'i "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 18 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Sanığa ayrıca "ruhsatsız silah taşıma" suçundan 1 yıl hapis cezası veren heyet, bu suç yönünden hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, maktul Gökhan Baran'ın sanık Kadir Keleş'e yönelik aşağılayıcı konuşmaları nedeniyle aralarında husumet oluştuğu belirtilmişti.

Sanık Keleş'in 4 Nisan'da Şişli'de yaşanan münakaşanın ardından evine giderek ruhsatsız tabancasını aldığı ve Nişantaşı Hüsrev Gerede Caddesi'ndeki eczaneye gelerek maktulü öldürdüğü anlatılmıştı.

İddianamede, sanık Kadir Keleş'in "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması istenmişti.