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Şişli'de düzensiz göç ve narkotik suçlarına yönelik asayiş uygulaması

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Şişli'de düzensiz göç ve narkotik suçlarıyla mücadeleye yönelik 181 polisin katıldığı asayiş uygulaması yapıldı. Kuştepe ve Gülbahar mahallelerindeki uygulamada denetim noktalarında şüpheli araçlar durdurulup arandı, sürücü ve yolcuların kimlikleri kontrol edildi. Cadde ve sokaklarda tespit edilen şüphelilerin Genel Bilgi Taraması'nın (GBT) yapıldığı uygulamada iş yerleri de denetlendi. Denetimlerde aranan 2 şüpheli ile 7 düzensiz göçmen yakalandı.

Şişli'de, düzensiz göç ve narkotik suçlarıyla mücadeleye yönelik 181 polisin katıldığı asayiş uygulaması yapıldı.

Kuştepe ve Gülbahar mahallelerindeki uygulamada denetim noktalarında şüpheli araçlar durdurulup arandı, sürücü ve yolcuların kimlikleri kontrol edildi.

Cadde ve sokaklarda tespit edilen şüphelilerin Genel Bilgi Taraması'nın (GBT) yapıldığı uygulamada iş yerleri de denetledi.

Denetimlerde aranan 2 şüpheli ile 7 düzensiz göçmen yakalandı.

Kaynak: AA / Hikmet Faruk Başer - Güncel

Narkotik Şişli Güncel Haberler

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