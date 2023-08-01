Şişli'de düzensiz göç ve narkotik suçlarına yönelik asayiş uygulaması

Şişli'de düzensiz göç ve narkotik suçlarıyla mücadeleye yönelik 181 polisin katıldığı asayiş uygulaması yapıldı. Kuştepe ve Gülbahar mahallelerindeki uygulamada denetim noktalarında şüpheli araçlar durdurulup arandı, sürücü ve yolcuların kimlikleri kontrol edildi. Cadde ve sokaklarda tespit edilen şüphelilerin Genel Bilgi Taraması'nın (GBT) yapıldığı uygulamada iş yerleri de denetlendi. Denetimlerde aranan 2 şüpheli ile 7 düzensiz göçmen yakalandı.