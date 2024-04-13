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Şişli'de Devrilen Motosikletin Sürücüsü Hayatını Kaybetti

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Şişli'de devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

D-100 kara yolu Mecidiyeköy mevkisi Beşiktaş istikametinde seyreden 34 SG 8762 plakalı motosiklet, bariyerlere çarptıktan sonra devrildi.

Kimliği öğrenilemeyen sürücü, olay yerinde yaşamını yitirdi. Motosiklette bulunan diğer kişi, kazadan yara almadan kurtuldu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler otoyolda güvenlik önlemi alırken, motosikletteki kişi ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Ceset, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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