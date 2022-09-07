Şişli'de devrilen ağacın altında kalan otomobil hasar gördü
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İstanbul Şişli'de şiddetli rüzgarın etkisiyle devrilen ağacın altında kalan otomobilde hasar oluştu.
İstanbul Şişli'de şiddetli rüzgarın etkisiyle devrilen ağacın altında kalan otomobilde hasar oluştu.
Esentepe Mahallesi Harman 1 Sokak'taki bir sitenin bahçesinde bulunan yaklaşık 10 metre boyundaki ağaç, kökündeki çürüme ve kuvvetli rüzgarın etkisiyle devrildi.
Sokaktaki park halinde bulunan bir otomobilin üzerine devrilen ağaç, itfaiye ekipleri tarafından kesilerek kaldırıldı.
Olay nedeniyle otomobilde hasar oluşurken, belediye ekipleri ağaç parçalarını kamyonete yükleyerek temizlik çalışması yaptı.
Kaynak: AA / İlyas Kaçar - Güncel