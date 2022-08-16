Şişli'de dansçı Dilara Gül'ün skuter kazasında ölümüne ilişkin dava

İstanbul Şişli'de kullandığı elektrikli skutere çarparak dansçı Dilara Gül'ün ölümüne neden olan otomobil sürücüsünün "taksirle ölüme neden olmak" suçundan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.

İstanbul Şişli'de kullandığı elektrikli skutere çarparak dansçı Dilara Gül'ün ölümüne neden olan otomobil sürücüsünün "taksirle ölüme neden olmak" suçundan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.

İstanbul 12. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Hakan Akçelik, maktul Dilara Gül'ün babası Arif Gül ve annesi Neşe Gül ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada savunma yapan sanık Akçelik, Gül'ün vefatı nedeniyle ailesinin acısını paylaştığını, olay nedeniyle çok üzgün ve pişman olduğunu söyledi.

Olay günü kendi şeridinde ilerlediğini ve sokak aydınlatması olmadığını belirten Akçelik, "Kendi şeridimde ilerlerken bir anda çarptığımı fark ettim. Vefat eden kardeşimin üzerindeki kıyafetler koyu renkliydi. Onun öncesinde kendisini hiçbir şekilde görmedim. Çarptıktan sonra frene bastım. Hemen yanına gittim. Kaçmadım. Alkol, uyuşturucu kullanmıyorum. Kendisini hastaneye götürmek istedim ama olay yerindekiler ambulans çağırdıklarını söylediler." ifadelerini kullandı.

Sanığın avukatı Erhan Oğuz Düzcü, müvekkilinin olayda bir kusuru olmadığını, makul hız sınırları içinde araç kullandığını söyleyerek, trafik ışıkları araçlar için kırmızı yanmadan maktulün etrafına bakmayarak yasak olmasına rağmen sol şeride geçtiğini anlattı.

Gül'ün ailesi sanıktan şikayetçi olurken, avukatları Vahit Kuzu ise sanığın avukatının olayı ajite ettiğini, otomobilin hızlı kullanıldığının görgü tanıklarının ifadesiyle ortaya çıkacağını belirtti.

Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, tanıkların dinlenilmesi için duruşmayı 24 Ağustos'a erteledi.

Aileden "Skuterlar yasaklanmalı" açıklaması

Duruşma sonrası adliye önünde açıklama yapan maktulün babası Arif Gül, sanığın savunmasında kızını görmediğini söylediğini belirterek, "Kendini aklayabilecek şeyler söyledi. Görüntüler, şahitler, tutanaklar var. Normal davamıza geçtiğimiz zaman hepsi ortaya çıkacak. Beklentimiz adaletin yerini bulması." diye konuştu.

Kızının olaydan önce de skuter kullandığını anlatan baba, "Başına ufak tefek şeyler gelmişti. Büyük trafik kazası olmadı." dedi.

Davanın devam etmesini ve sanığın en yüksek cezayı almasını istediğini söyleyen anne Neşe Gül ise skuterlarla ilgili düzenlemelerin yeterli olmadığını belirterek, "Kaldırılmalı, yasaklanmalı, acılar yaşanmamalı." ifadesini kullandı.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Hakan Akçelik'in 11 Temmuz gecesi sevk ve idaresindeki araçla Halaskargazi Caddesi üzerinden Mecidiyeköy'e seyir halindeyken ışıklarda martı-skuter sürücüsü Dilara Gül'e hızını azaltmayarak çarptığı anlatılıyor.

Yaralanan Gül'ün kaldırıldığı hastanede vefat ettiği belirtilen iddianamede, kaza tespit tutanağına göre Akçelik'in kavşakta hızını azaltmadığı, maktul Gül'ün ise skuter kullanma kurallarını ihlal ettiği kaydediliyor.

İddianamede, sanığın, "taksirle ölüme neden olmak" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapsi isteniyor.