Haberler

Şişli'de çöken yol onarıldı

Güncelleme:
Kurtuluş Caddesi'nde çöp kamyonunun geçişi sonrasında meydana gelen yol çökmesi, belediye ekipleri tarafından onarıldı. Trafik yoğunluğu da onarım sonrasında normale döndü.

Şişli'de çöp kamyonunun geçmesi sonrasında çöken yol onarıldı.

Kurtuluş Caddesi'nde sabah saatlerinde çöp kamyonunun geçmesinin ardından asfalt yolda çökme meydana geldi.

Caddede çökme nedeniyle oluşan trafik yoğunluğu yolun belediye ekiplerince onarılmasının ardından normale döndü.

Öte yandan yolun çökmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, çöp kamyonunun geçmesinin ardından yolun çöktüğü görülüyor.

Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca - Güncel
