Şişli'de çıkan yangın bitişik binaya sıçradı

Şişli'de bir binanın çatısında çıkan ve bitişik binaya sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kuştepe Mahallesi'nde iki katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bir anda büyüyen alevler, yandaki binanın çatısına da sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, her iki çatıda hasar oluştu.