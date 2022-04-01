Şişli'de çeşitli suçlardan aranan şüpheli yakalandı

ŞİŞLİ, İSTANBUL (AA) - Şişli'de, "kasten yaralama" ve "mala zarar verme" suçlarından aranan şüpheli, polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün, aranılan T.G. isimli şüphelinin Eskişehir Mahallesi'ndeki bir adreste bulunduğu ve silahlı olabileceği yönünde bilgi edinilmesinin ardından çalışma başlattı.

Bir binanın üçüncü katında olduğu tespit edilen T.G, polisin adresi kontrol etmek istediği sırada aşağıya atladı. Düşme nedeniyle başından yaralanan ve ayağında kırıklar oluşan T.G, çevre tedbiri alan polis ekiplerince yakalandı.

T.G'nin tedavisinin kaldırıldığı hastanede devam ettiği belirtildi.

Hakkında "kasten yaralama" suçundan aldığı ceza nedeniyle ilgili mahkemece aranma kaydı bulunan T.G'nin, 2021 ile 2022'de farklı tarihlerde Şişli'deki 2 "kasten yaralama" ile "mala zarar verme" suçlarının faili olarak arandığı tespit edildi.