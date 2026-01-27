Durdona Khakımova Cinayeti Soruşturmasında 2 Şüpheli İçin Tutuklama Talebi

(İSTANBUL) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Şişli'de çöp konteynerinde cesedi parçalanmış halde bulunan Durdona Khakımova'nın öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 2'si yabancı uyruklu şüpheliyi tutuklama, diğer şüpheliyi ise adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ile İstihbarat Şubesi ekipleri, Şişli'de kağıt toplayan bir kişinin konteynerde bir kadın cesedi bulması üzerine başlatılan soruşturma kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda gözaltına alınan Özbekistan uyruklu şüpheliler D.A.U.T. ve G.A.K. ile E.K.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, D.A.U.T. ve G.A.K.'yi tutuklama, diğer şüpheli E.K.'yi ise adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti.